//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский рассказал, кто точно не будет премьером

Зеленский рассказал, кто точно не будет премьером


фото: REUTERS
Во время брифинга на избирательном участке в Киеве президент Украины Владимир Зеленский перечислил свои требования к новому главе правительства

Об этом передает Еспресо.TV .

"Я вам чесно скажу - это может не понравится некоторым людям, которые идут сейчас в парламент, потому то они себя видят на этом месте - здесь у меня неизменная позиция. Я считаю, что этот человек должен быть абсолютно профессиональным экономистом, который не должен иметь какого-то политического решения. Я бы очень хотел чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Я вижу такого человека", - объяснил президент.

"Чесно вам скажу, провожу уже консультации. Разговариваю. На сколько я имею на это право. Хочу иметь видение", - добавил он.

При этом Зеленский не стал называть фамилилии претендентов на кресло премьера. 

"С некоторыми людьми провожу (консультации - ред.)", - подытожил он.

  • Напомним, партия "Батькивщина" предлагает президентской политсиле "Слуга народа" образовать вместе (или также с привлечением "Голоса" Святослава Вакарчука) парламентскую коалицию под названием "Коалиция действия" и совместно сформировать правительство .
  • По словам Валентина Наливайченко, "Батькивщина" готова "подставить плечо" Зеленскому.
  • Кроме того, во время парламентской кампания "Батькивщина" заявляла, что ее лидер, народный депутат Юлия Тимошенко была бы "самым эффективным премьером".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

21 июля, 2019 воскресенье

20 июля, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать