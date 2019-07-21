Зеленский рассказал, кто точно не будет премьером
Об этом передает Еспресо.TV .
"Я вам чесно скажу - это может не понравится некоторым людям, которые идут сейчас в парламент, потому то они себя видят на этом месте - здесь у меня неизменная позиция. Я считаю, что этот человек должен быть абсолютно профессиональным экономистом, который не должен иметь какого-то политического решения. Я бы очень хотел чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Я вижу такого человека", - объяснил президент.
"Чесно вам скажу, провожу уже консультации. Разговариваю. На сколько я имею на это право. Хочу иметь видение", - добавил он.
При этом Зеленский не стал называть фамилилии претендентов на кресло премьера.
"С некоторыми людьми провожу (консультации - ред.)", - подытожил он.
- Напомним, партия "Батькивщина" предлагает президентской политсиле "Слуга народа" образовать вместе (или также с привлечением "Голоса" Святослава Вакарчука) парламентскую коалицию под названием "Коалиция действия" и совместно сформировать правительство .
- По словам Валентина Наливайченко, "Батькивщина" готова "подставить плечо" Зеленскому.
- Кроме того, во время парламентской кампания "Батькивщина" заявляла, что ее лидер, народный депутат Юлия Тимошенко была бы "самым эффективным премьером".
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