Зеленский рассказал, кто точно не будет премьером

21 июля, 2019, 12:32

Об этом передает Еспресо.TV .

"Я вам чесно скажу - это может не понравится некоторым людям, которые идут сейчас в парламент, потому то они себя видят на этом месте - здесь у меня неизменная позиция. Я считаю, что этот человек должен быть абсолютно профессиональным экономистом, который не должен иметь какого-то политического решения. Я бы очень хотел чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Я вижу такого человека", - объяснил президент.

"Чесно вам скажу, провожу уже консультации. Разговариваю. На сколько я имею на это право. Хочу иметь видение", - добавил он.

При этом Зеленский не стал называть фамилилии претендентов на кресло премьера.

"С некоторыми людьми провожу (консультации - ред.)", - подытожил он.