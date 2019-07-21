В полицию уже поступило 838 сообщений о нарушениях: названы регионы-рекордсмены

21 июля, 2019, 14:03

За 5 часов в полицию поступило 838 сообщений о нарушениях во время проведения выборов в парламент

Об этом на брифинге сообщил советник главы Министерства внутренних дел Иван Стойко, передает Еспресо.TV

"Поступило на 13:00 838 заявлений и сообщений о нарушениях в той или иной области на выборах. Больше всего в Донецкой области - 128, Днепропетровской - 108, Запорожской - 64. В столице - 59. Они касаются больше всего незаконной агитации - 214 случаев. Есть подкуп - 20 случаев. конфликтных ситуаций было 18 ", - сказал советник главы МВД.

По состоянию на сейчас составлено 6 административных протоколов ... Внесены в Единый реестр досудебных расследований 10 заявлений ", - добавил Стойко.