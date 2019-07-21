Председатель комиссии в Днепровском районе Киева пришел на участок пьяным

21 июля, 2019, 13:10

Утром в воскресенье, 21 июля 2019 года, Национальная полиция составила административный протокол в отношении председателя участковой избирательной комиссии (УИК) в Днепровском районе Киева, прибывшего на рабочее место в состоянии алкогольного опьянения

Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что в дежурную часть Днепровского управления поступило сообщение о том, что председатель УИК находится в нетрезвом состоянии.

Сотрудники патрульной полиции провели тест на драгера, который показал результат - 2,33 промилле алкоголя.

На голову УИК составили административные материалы по ч. 1 ст. 179 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков на работе) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Материалы будут переданы в суд.