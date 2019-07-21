В первый день работы Рады будет "снято неприкосновенность", - Зеленский
21 июля, 2019, 14:06
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из первых законопроектов, который рассмотрит Верховная Рада нового созыва, будет о снятии неприкосновенности
Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Один из первых, потому что в первый день будет не один законопроект ... наконец мы с вами должны снять неприкосновенность", - сказал он журналистам после того, как проголосовал в Киеве.
- Напомним, Зеленский также рассказал о том, кого он точно не видит новым премьером.
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