В первый день работы Рады будет "снято неприкосновенность", - Зеленский

21 июля, 2019, 14:06

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Один из первых, потому что в первый день будет не один законопроект ... наконец мы с вами должны снять неприкосновенность", - сказал он журналистам после того, как проголосовал в Киеве.