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Espreso.tvОбществоВ первый день работы Рады будет "снято неприкосновенность", - Зеленский

В первый день работы Рады будет "снято неприкосновенность", - Зеленский


фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из первых законопроектов, который рассмотрит Верховная Рада нового созыва, будет о снятии неприкосновенности

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Один из первых, потому что в первый день будет не один законопроект ... наконец мы с вами должны снять неприкосновенность", - сказал он журналистам после того, как проголосовал в Киеве.

  • Напомним, Зеленский также рассказал о том, кого он точно не видит новым премьером.
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