В Мариуполе избиратель прицепил к бюллетеню презерватив
21 июля, 2019, 19:09
На одном из избирательных участков в Мариуполе мужчина в знак протеста прицепил к бюллетеню презерватив
Об этом сообщает 0629 .
Избиратель испортил бюллетень, прикрепив к нему презерватив и написав: "Меньшее зла нет".
Как пояснил избиратель, такое решение было вызвано тем, что ни один из кандидатов по одномандатному округу не вызывает у него доверия, поэтому он выразил свой протест в такой жесткой форме.
Бюллетень, где нужно было проголосовать за партию, избиратель портить не стал и проголосовал.
- Напомним, 21 июля в Киеве на участке для голосования на выборах в Верховную Раду Украины женщина притворялась мертвой.
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