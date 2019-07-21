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Espreso.tvВыборы 2019В Мариуполе избиратель прицепил к бюллетеню презерватив

В Мариуполе избиратель прицепил к бюллетеню презерватив


фото: 0629.com.ua
На одном из избирательных участков в Мариуполе мужчина в знак протеста прицепил к бюллетеню презерватив

Об этом сообщает 0629 .

Избиратель испортил бюллетень, прикрепив к нему презерватив и написав: "Меньшее зла нет".

Как пояснил избиратель, такое решение было вызвано тем, что ни один из кандидатов по одномандатному округу не вызывает у него доверия, поэтому он выразил свой протест в такой жесткой форме.

Бюллетень, где нужно было проголосовать за партию, избиратель портить не стал и проголосовал.

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