В Мариуполе избиратель прицепил к бюллетеню презерватив

21 июля, 2019, 19:09

На одном из избирательных участков в Мариуполе мужчина в знак протеста прицепил к бюллетеню презерватив

Об этом сообщает 0629 .

Избиратель испортил бюллетень, прикрепив к нему презерватив и написав: "Меньшее зла нет".

Как пояснил избиратель, такое решение было вызвано тем, что ни один из кандидатов по одномандатному округу не вызывает у него доверия, поэтому он выразил свой протест в такой жесткой форме.

Бюллетень, где нужно было проголосовать за партию, избиратель портить не стал и проголосовал.