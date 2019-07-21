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Espreso.tvОбществоВ Киеве на участке женщина притворялась мертвой

В Киеве на участке женщина притворялась мертвой

В Киеве на участке для голосования на выборах в Верховную Раду Украины женщина притворялась мертвой

Видео опубликовано в соцсетях.

Женщина забыла паспорт для голосования, поэтому ей отказали в выдаче бюллетеня.

На видео с места инцидента видно, как женщина громко кричит, а потом резко падает на пол.

 

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