В Киеве на участке женщина притворялась мертвой
21 июля, 2019, 18:36
В Киеве на участке для голосования на выборах в Верховную Раду Украины женщина притворялась мертвой
Видео опубликовано в соцсетях.
Женщина забыла паспорт для голосования, поэтому ей отказали в выдаче бюллетеня.
На видео с места инцидента видно, как женщина громко кричит, а потом резко падает на пол.
Женщина пришла на участок без паспорта, соответственно, бюллетень ей выдавать отказались.- Типичный Киев (@kievtypical) 21 июля 2019
Её реакция не заставила себя долго ждать. pic.twitter.com/eaPH4JCeE6
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