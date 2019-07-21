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Espreso.tvОбществоВ Херсоне дважды пытались вынести бюллетени за пределы участка

В Херсоне дважды пытались вынести бюллетени за пределы участка


фото: ТСН
В Херсоне зафиксировано две попытки вынести избирательные бюллетени за пределы участков

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

О первом инциденте полицию сообщил наблюдатель одной из участковых избирательных комиссий, расположенной на территории Днепровского района. Он задержал мужчину, который пытался вынести бюллетень за пределы участка. Сейчас на месте работают правоохранители.

Еще один факт попытки выноса избирательного бюллетеня зафиксировано в Херсоне в микрорайоне "Корабел", где 50-летний мужчина пытался вынести с участка два незаполненных бюллетени.

Как сообщили в полиции, по этим фактам возбуждено уголовное дело, нарушителям грозит наказание в виде штрафа в сумме от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы - до трех лет.

 
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