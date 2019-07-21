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Espreso.tvОбществоНа одном из участков Днепропетровщине уже проголосовали 100% избирателей

На одном из участков Днепропетровщине уже проголосовали 100% избирателей

На Днепропетровщине по состоянию на 9:50 на избирательном участке №120852 проголосовали все 100% избирателей

Об этом говорится на сайте общественной сети ОПОРЫ со ссылкой на собственных наблюдателей

Отмечается, что УИК №120852 размещена в "Государственном учреждении" Покровский исправительный центр (№79) ".

В список избирателей были включены 96 граждан.

 

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