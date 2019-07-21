На одном из участков Днепропетровщине уже проголосовали 100% избирателей
21 июля, 2019, 11:33
На Днепропетровщине по состоянию на 9:50 на избирательном участке №120852 проголосовали все 100% избирателей
Об этом говорится на сайте общественной сети ОПОРЫ со ссылкой на собственных наблюдателей
Отмечается, что УИК №120852 размещена в "Государственном учреждении" Покровский исправительный центр (№79) ".
В список избирателей были включены 96 граждан.
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