В день выборов продолжается агитация в Facebook, - движение "Честно"

21 июля, 2019, 18:15

Наблюдатели движения "Честно" сообщают об агитации в день выборов за и против кандидатов в народные депутаты в Facebook

Об этом сообщает движение "Честно".

"Часть рекламы транслируется из официальных страниц партий и мажоритарщиков, однако львиная доля рекламы транслируется из неофициальных фан-страниц и страниц, которые транслируют антирекламу. Таким образом, политики игнорируют прямой запрет закона на агитацию в "день тишины" и день выборов", - отметили наблюдатели.

Больше всего пренебрегают запретом на агитацию в день выборов именно мажоритарщики.

Законодательство запрещает агитацию за или против кандидатов в народные депутаты в день выборов и в "день тишины", который ему предшествует.