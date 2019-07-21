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Espreso.tvВыборы 2019В день выборов продолжается агитация в Facebook, - движение "Честно"

В день выборов продолжается агитация в Facebook, - движение "Честно"


фото: facebook
Наблюдатели движения "Честно" сообщают об агитации в день выборов за и против кандидатов в народные депутаты в Facebook

Об этом сообщает движение "Честно".

"Часть рекламы транслируется из официальных страниц партий и мажоритарщиков, однако львиная доля рекламы транслируется из неофициальных фан-страниц и страниц, которые транслируют антирекламу. Таким образом, политики игнорируют прямой запрет закона на агитацию в "день тишины" и день выборов", - отметили наблюдатели.

Больше всего пренебрегают запретом на агитацию в день выборов именно мажоритарщики.

Законодательство запрещает агитацию за или против кандидатов в народные депутаты в день выборов и в "день тишины", который ему предшествует.

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