В день выборов наблюдается массовая незаконная агитация, - КИУ

21 июля, 2019, 16:50

Комитет избирателей Украины заявил о массовой незаконной агитации в день голосования на парламентских выборах

Об этом сообщил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает "Укринформ" .

По его словам, массовая незаконная агитация наблюдалась в "день тишины" 20 июля и фиксируется непосредственно в день выборов.

"Основные тенденции на досрочных парламентских выборах: массовая незаконная агитация в день выборов и резкое увеличение агитационных материалов за последнюю ночь и утро накануне дня выборов. Мы наблюдаем появление новых агитационных материалов, в частности в Николаеве. Это сотни фактов, поступивших на наши горячие линии" - сказал Кошель.

Зафиксированы факты, когда члены избирательной комиссии одеты в футболки с брендом или цветом определенной партии или имеют на одежде прикрепленные значки с изображением.

"Все эти факты являются агитацией, и мы призываем Национальную полицию оперативно реагировать. За каждый борд, футболку, открытку предусмотрена ответственность, штрафы. Украине крайне необходимы прецеденты привлечения к ответственности за незаконную агитацию в день выборов и "день тишины". Такие действия являются неуважением избирателей и демократическим стандартам выборов ", - отметил Кошель.