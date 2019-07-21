В день выборов наблюдается массовая незаконная агитация, - КИУ
Об этом сообщил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает "Укринформ" .
По его словам, массовая незаконная агитация наблюдалась в "день тишины" 20 июля и фиксируется непосредственно в день выборов.
"Основные тенденции на досрочных парламентских выборах: массовая незаконная агитация в день выборов и резкое увеличение агитационных материалов за последнюю ночь и утро накануне дня выборов. Мы наблюдаем появление новых агитационных материалов, в частности в Николаеве. Это сотни фактов, поступивших на наши горячие линии" - сказал Кошель.
Зафиксированы факты, когда члены избирательной комиссии одеты в футболки с брендом или цветом определенной партии или имеют на одежде прикрепленные значки с изображением.
"Все эти факты являются агитацией, и мы призываем Национальную полицию оперативно реагировать. За каждый борд, футболку, открытку предусмотрена ответственность, штрафы. Украине крайне необходимы прецеденты привлечения к ответственности за незаконную агитацию в день выборов и "день тишины". Такие действия являются неуважением избирателей и демократическим стандартам выборов ", - отметил Кошель.
- Напомним, 20 июля Комитет избирателей Украины заявил о массовых нарушениях законодательства в "день тишины".
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