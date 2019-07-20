В "день тишины" КИУ фиксирует массовые нарушения

20 июля, 2019, 15:16

Комитет избирателей Украины заявил о массовых нарушениях законодательства в "день тишины"

Об этом сообщает официальный сайт КИУ.

В КИУ отметили, что 20 июля в округах все еще размещены агитационные материалы политических партий и кандидатов. Также за эти дни были размещены новые билборды, не имеющие выходных данных, но при этом выполненные в стилистике отдельных кандидатов и партий.

По данным КИУ, наблюдатели организации сообщили о незаконной агитации в Закарпатской, Запорожской, Херсонской, Кировоградской, Донецкой, Одесской, Черкасской, Николаевской, Черниговской областях. Также реклама кандидатов и партий активно присутствует в сети Интернет.

Согласно закону о выборах народных депутатов, предвыборные агитационные материалы снимаются с 24 часов последней пятницы перед днем голосования соответствующими службами местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.