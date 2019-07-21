Тимошенко ответила, готова ли стать премьером

21 июля, 2019, 10:50

Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу партии Тимошенко.

"У Украины не осталось времени на ошибки, на эксперименты. Каждый бюллетень сегодня - это бюллетень за жизнь Украины, за жизнь наших детей и внуков", - сказала лидер "Батькивщины" после голосования.

Именно поэтому, подчеркнула политик, после выборов надо немедленно начинать действовать, и ее команда готова к работе ради возрождения и становления нашего государства.

Также она призвала всех голосовать ответственно, ведь у каждого в руках судьба Украины.

"Придите на участок, чтобы сделать свой выбор, чтобы наконец у страны появился шанс. На этот раз Украина может возродиться, стать на ноги", - заверила депутат

Отвечая на вопрос, готова ли она возглавить правительство, глава "Батькивщины" ответила:

"Вы (украинцы - ред.) выбираете следующего премьера, голосуя за будущее страны. Сегодня никто не знает, кто будет премьером. Только от вашего голоса это зависит. Но наша команда готова браться за работу. Мы единственная команда, которая имеет программу, стратегию поднятия Украины ".