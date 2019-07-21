Стало известно, сколько кресел в ВР получат партии по данным национального экзитпола
21 июля, 2019, 21:43
По данным национального экзитпола наибольшее количество кресел в новоизбранном парламенте получит партия "Слуга народа", которая может завести в Верховную Раду 126 депутатов
Об этом сообщает УНИАН.
После обнародования данных Национального экзитпола стало известно, сколько кресел в Верховной Раде займут кандидаты, которые идут в парламент по спискам партий.
Исходя из данных Национального экзитпола, распределение мест в Верховной Раде нового созыва будет следующим: "Слуга народа" - 126; "Оппозиционная платформа - За Жизнь" - 33; "Европейская Солидарность" - 26; "Батькивщина" - 22; "Голос" - 18.
- Напомним, что уже известны результаты национального экзитпола на внеочередных выборах в Верховную Раду: "Слуга народа" - 43,9%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,5%, "Европейская солидарность" - 8,9%, ВО "Батькивщина" - 7,6%, "Голос" - 6,3%, "Сила и честь" - 4,4%, "Оппозиционный блок" - 3,3%, "Партия Шария" - 3,1%, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 2,8%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,2%.
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