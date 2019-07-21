Стало известно, сколько кресел в ВР получат партии по данным национального экзитпола

21 июля, 2019, 21:43

По данным национального экзитпола наибольшее количество кресел в новоизбранном парламенте получит партия "Слуга народа", которая может завести в Верховную Раду 126 депутатов

Об этом сообщает УНИАН.

После обнародования данных Национального экзитпола стало известно, сколько кресел в Верховной Раде займут кандидаты, которые идут в парламент по спискам партий.

Исходя из данных Национального экзитпола, распределение мест в Верховной Раде нового созыва будет следующим: "Слуга народа" - 126; "Оппозиционная платформа - За Жизнь" - 33; "Европейская Солидарность" - 26; "Батькивщина" - 22; "Голос" - 18.