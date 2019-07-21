Смешко убежден, что его партия таки будет в Раде
21 июля, 2019, 22:26
Глава партии "Сила и честь" Игорь Смешко уверен, что его партия пройдет в Верховную Раду
Об этом он сказал в беседе с журналистами, передает Укринформ .
"Мы ожидаем победу. Экзитполы на президентских выборах также не показали сначала того результата, который был у меня", - сказал Смешко.
Поэтому, по его словам, надо подождать официальных результатов, а сама партия уверена в том, что проходит в Раду.
- Напомним, Центральная избирательная комиссия обнародовала первые данные парламентских выборов по результатам обработки электронных протоколов.
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