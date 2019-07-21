Смешко убежден, что его партия таки будет в Раде

21 июля, 2019, 22:26

Об этом он сказал в беседе с журналистами, передает Укринформ .

"Мы ожидаем победу. Экзитполы на президентских выборах также не показали сначала того результата, который был у меня", - сказал Смешко.

Поэтому, по его словам, надо подождать официальных результатов, а сама партия уверена в том, что проходит в Раду.