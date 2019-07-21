Садовый во Львове проголосовал на парламентских выборах
21 июля, 2019, 17:12
Лидер "Самопомощи" Андрей Садовый вместе с семьей во Львове проголосовал на парламентских выборах
Об этом сообщает 24tv.ua.
Андрей Садовый пришел на избирательный участок вместе с женой Екатериной Кот-Садовой и детьми.
Садовый заявил, что он оптимист и верит, что в парламенте будет рабочее большинство, сформируется качественное правительство и начнутся положительные изменения в стране.
"Мы в слишком сложной ситуации, чтобы тратить время на дискуссии. Поэтому следующий парламент имеет два пути - или делать то, что полезно для страны и не иметь большой поддержки от людей, или имитировать реформы, и люди также будут иметь сожаление. Поэтому я убежден : если делать реформы и делать их быстро, то потом люди скажут спасибо ", - сказал Садовый.
- Напомним, сегодня, 21 июля, украинцы досрочно выбирают Верховную Раду IX созыва.
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