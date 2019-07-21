Садовый во Львове проголосовал на парламентских выборах

21 июля, 2019, 17:12

Об этом сообщает 24tv.ua.

Андрей Садовый пришел на избирательный участок вместе с женой Екатериной Кот-Садовой и детьми.

Садовый заявил, что он оптимист и верит, что в парламенте будет рабочее большинство, сформируется качественное правительство и начнутся положительные изменения в стране.

"Мы в слишком сложной ситуации, чтобы тратить время на дискуссии. Поэтому следующий парламент имеет два пути - или делать то, что полезно для страны и не иметь большой поддержки от людей, или имитировать реформы, и люди также будут иметь сожаление. Поэтому я убежден : если делать реформы и делать их быстро, то потом люди скажут спасибо ", - сказал Садовый.