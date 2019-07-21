"Точно не на "Лу" начинается". Зеленский о фамилии нового генпрокурора

21 июля, 2019, 20:23

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На вопрос журналистов о том, какой будет фамилия будущего генпрокурора, он ответил:

"Точно не на "Лу" начинается и не на "ко" заканчивается. Будет другая фамилия".