"Точно не на "Лу" начинается". Зеленский о фамилии нового генпрокурора
21 июля, 2019, 20:23
Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что на место генпрокурора Юрия Луценко будет назначен другой человек
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На вопрос журналистов о том, какой будет фамилия будущего генпрокурора, он ответил:
"Точно не на "Лу" начинается и не на "ко" заканчивается. Будет другая фамилия".
- Напомним, что уже известны результаты национального экзитпола на внеочередных выборах в Верховную Раду: "Слуга народа" - 43,9%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,5%, "Европейская солидарность" - 8,9%, ВО "Батькивщина" - 7,6%, "Голос" - 6,3%, "Сила и честь" - 4,4%, "Оппозиционный блок" - 3,3%, "Партия Шария" - 3,1%, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 2,8%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,2%.
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