Однопартийное большинство и правительство - это большая угроза диктатуры, - Геращенко
Об этом Геращенко сообщила в facebook.
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и 3-й номер списка "Европейской солидарности" заявила, что низкая явка на выборах в Верховную Раду исказила реальные симпатии общества.
"Я считаю, что эта игра несет большие риски для самой новой команды. Первое - чуть ли не самая низкая за время независимости избирательная явка, которая деформирует реальные симпатии всего общества", - написала Геращенко после обнародования данных экзитпола на внеочередных выборах в Верховную Раду.
Геращенко отметила, что "авантюра" с досрочными выборами была затеяна командой президента Украины с расчетом на низкую явку.
"Авантюра с досрочными выборами, затеянная командой президента, была рассчитана как раз на низкую явку. На период отпусков и каникул, в расчете на пик электоральной поддержки и симпатий к Зеленского", - отметила Геращенко.
Первый вице-спикер предостерегла, что формирование однопартийного большинства и правительства несет угрозу диктатуры.
"Формирование однопартийного большинства за счет мажоритарщиков - это может быть пирровой победой, потому что теперь Зе и "Слуга народа" берут на себя всю ответственность за страну, и не будет никакого шанса переложить на кого-то свои провалы. А однопартийное большинство и правительство - это большая угроза диктатуры, партия власти может пуститься берега ", - написала Геращенко.
- Напомним, что уже известны результаты национального экзитпола на внеочередных выборах в Верховную Раду: "Слуга народа" - 43,9%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,5%, "Европейская солидарность" - 8,9%, ВО "Батькивщина" - 7,6%, "Голос" - 6,3%, "Сила и честь" - 4,4%, "Оппозиционный блок" - 3,3%, "Партия Шария" - 3,1%, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 2,8%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,2%.
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