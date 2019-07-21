Однопартийное большинство и правительство - это большая угроза диктатуры, - Геращенко

21 июля, 2019, 21:01

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко предупредила об угрозе диктатуры в случае формирования однопартийного большинства и правительства

Об этом Геращенко сообщила в facebook.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и 3-й номер списка "Европейской солидарности" заявила, что низкая явка на выборах в Верховную Раду исказила реальные симпатии общества.

"Я считаю, что эта игра несет большие риски для самой новой команды. Первое - чуть ли не самая низкая за время независимости избирательная явка, которая деформирует реальные симпатии всего общества", - написала Геращенко после обнародования данных экзитпола на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Геращенко отметила, что "авантюра" с досрочными выборами была затеяна командой президента Украины с расчетом на низкую явку.

"Авантюра с досрочными выборами, затеянная командой президента, была рассчитана как раз на низкую явку. На период отпусков и каникул, в расчете на пик электоральной поддержки и симпатий к Зеленского", - отметила Геращенко.

Первый вице-спикер предостерегла, что формирование однопартийного большинства и правительства несет угрозу диктатуры.

"Формирование однопартийного большинства за счет мажоритарщиков - это может быть пирровой победой, потому что теперь Зе и "Слуга народа" берут на себя всю ответственность за страну, и не будет никакого шанса переложить на кого-то свои провалы. А однопартийное большинство и правительство - это большая угроза диктатуры, партия власти может пуститься берега ", - написала Геращенко.