Нарушения на выборах: в полицию уже поступило 1220 сообщений

21 июля, 2019, 15:33

По состоянию на 15:00 в Национальную полицию поступило 1220 заявлений и сообщений о нарушениях на выборах

Об этом во время брифинга МВД сказал советник министра внутренних дел Шкиряк, сообщает Еспресо.TV

"Речь идет именно о сообщении о вероятных нарушениях. Незаконная агитация 315. 43, препятствование выборам подкуп избирателей - 36, 6 - сообщение о заминировании ", - пояснил Шкиряк.

В итоги полиция составила 24 админпротокола и 21 производство в ЕДРПР.