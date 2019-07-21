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Espreso.tvОбществоНарушения на выборах: в полицию уже поступило 1220 сообщений

Нарушения на выборах: в полицию уже поступило 1220 сообщений


фото: Reuters
По состоянию на 15:00 в Национальную полицию поступило 1220 заявлений и сообщений о нарушениях на выборах

Об этом во время брифинга МВД сказал советник министра внутренних дел Шкиряк, сообщает Еспресо.TV

"Речь идет именно о сообщении о вероятных нарушениях. Незаконная агитация 315. 43, препятствование выборам подкуп избирателей - 36, 6 - сообщение о заминировании ", - пояснил Шкиряк.

В итоги полиция составила 24 админпротокола и 21 производство в ЕДРПР.

 
 
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