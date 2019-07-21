Нарушения на выборах: в полицию уже поступило 1220 сообщений
21 июля, 2019, 15:33
По состоянию на 15:00 в Национальную полицию поступило 1220 заявлений и сообщений о нарушениях на выборах
Об этом во время брифинга МВД сказал советник министра внутренних дел Шкиряк, сообщает Еспресо.TV
"Речь идет именно о сообщении о вероятных нарушениях. Незаконная агитация 315. 43, препятствование выборам подкуп избирателей - 36, 6 - сообщение о заминировании ", - пояснил Шкиряк.
В итоги полиция составила 24 админпротокола и 21 производство в ЕДРПР.
- Напомним, за первые 5 часов в полицию поступило 838 сообщений о нарушениях во время проведения выборов в парламент.
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