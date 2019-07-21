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Espreso.tvВыборы 2019На спецучастке в Киевском СИЗО не хватает бюллетеней, - Денисова

На спецучастке в Киевском СИЗО не хватает бюллетеней, - Денисова


фото: facebook
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о нехватке бюллетеней для голосования на парламентских выборах в Киевском СИЗО

Об этом Денисова сообщила в facebook.

Омбудсмен заявила, что на одном из специальных избирательных участков в Киевском СИЗО не хватает бюллетеней для голосования.

"Была зафиксирована нехватка бюллетеней - на одном из участков на 1106 избирателей, было наглядно 1026 бюллетеней", - написала Денисова.

Также она отметила, что было устранено одно из самых грубых нарушений, которое фиксировалось весной во время президентских выборов.

"Раньше мы фиксировали в учреждении работу одного специального участка, хотя голосование проходило в трех разных помещениях. Я указала на этот недостаток ЦИК и на этот раз в СИЗО созданы три специальных избирательных участка, что соответствует количеству избирателей, которых 2320 человек", - отметила Денисова.

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