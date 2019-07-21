На спецучастке в Киевском СИЗО не хватает бюллетеней, - Денисова
Об этом Денисова сообщила в facebook.
Омбудсмен заявила, что на одном из специальных избирательных участков в Киевском СИЗО не хватает бюллетеней для голосования.
"Была зафиксирована нехватка бюллетеней - на одном из участков на 1106 избирателей, было наглядно 1026 бюллетеней", - написала Денисова.
Также она отметила, что было устранено одно из самых грубых нарушений, которое фиксировалось весной во время президентских выборов.
"Раньше мы фиксировали в учреждении работу одного специального участка, хотя голосование проходило в трех разных помещениях. Я указала на этот недостаток ЦИК и на этот раз в СИЗО созданы три специальных избирательных участка, что соответствует количеству избирателей, которых 2320 человек", - отметила Денисова.
- Напомним, по состоянию на 15:00 в Национальную полицию поступило 1220 заявлений и сообщений о нарушениях на выборах.
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