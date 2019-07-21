На Львовщине члены комиссии заранее заполнили протоколы о подсчете голосов

21 июля, 2019, 17:48

Во Львовской области члены участковой избирательной комиссии досрочного заполнили протоколы о подсчете голосов на парламентских выборах

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

На участке №460864 с. Ушковичи Перемышлянского района Львовской области избирательная комиссия досрочно заполнила протоколы о подсчете голосов избирателей в одномандатном избирательном округе №123.

"В документах вписали фамилии членов комиссии, кандидатов. Также заместитель главы УИК уже поставил подпись напротив своей фамилии в протоколе", - сообщили наблюдатели.

По словам главы окружной избирательной комиссии №123 Николая Гороха, эти протоколы изъяли и спрятали в сейф.

В ОПОРЕ напомнили, что подписание протокола о подсчете голосов избирателей на избирательном участке, протокола об итогах голосования или результатах выборов в его заполнения, или составления или подписания такого протокола не на заседании избирательной комиссии, на котором осуществляется подсчет голосов избирателей или установления итогов голосования, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.