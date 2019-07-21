В ОПОРЕ заявили о выдаче бюллетеней избирателям без паспортов

21 июля, 2019, 16:21

Гражданская сеть ОПОРА зафиксировала в некоторых областях выдачу бюллетеней избирателям без паспортов

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

"В некоторых областях Украины на участках избиратели голосуют без паспортов, что является нарушением закона. На Винничине, например, члены УИК выдают бюллетени "по знакомству". Мол, "если в селе менее 500 человек, то можно выдавать бюллетени без паспортов", - отметили наблюдатели.

В частности, в Винницкой области на избирательных участках наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали выдачу бюллетеней без предъявления паспортов. На Николаевщине были случаи выдачи бюллетеней без паспортов и двух бюллетеней вместо одного. В Хмельницкой области избирательная комиссия выдала бюллетень без предъявления паспорта. Женщина проголосовала и пошла домой.

Кроме этого, на двух участках Ровенской обасти избиратели получили бюллетени без паспортов.

В ОПОРЕ напомнили, что избиратель должен иметь с собой один единственный документ - паспорт гражданина Украины. Исключение составляют военные срочной службы и лица, только начали процедуру получения гражданства, поскольку они могут предъявить военный билет и соответствующее удостоверение.