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Espreso.tvВыборы 2019На Антарктиде прошло голосование на самом отдаленном избирательном участке

На Антарктиде прошло голосование на самом отдаленном избирательном участке


фото: mon.gov.ua
На Антарктиде завершилось голосование на парламентских выборах на спецучастке на станции "Академик Вернадский"

Об этом сообщает Министерство образования и науки.

К голосованию присоединились 12 участников 24-й Украинской антарктической экспедиции. Голосование началось в 8:00 по местному времени (14:00 по киевскому) и продолжалось 30 минут.

Полярники голосовали только за общенациональными списками партий. Спецучасток в Антарктиде не прикреплен ни к одному из мажоритарных округов.

Станция "Академик Вернадский" расположена в 15 тыс. км от Киева и является самым далеким избирательным участком Украины, поэтому избирательная процедура здесь имеет свои особенности. В частности, полярники используют распечатаные сканкопии бюллетеней, которые посылает ЦИК.

В день выборов в одном из помещений станции устанавливают самодельную кабинку для голосования и урны. Поэтому в присутствии всех членов экспедиции происходит подсчет голосов, а сканкопию протокола результатов голосования сразу через интернет отправляют в Киев.

Полярники голосовали на станции в помещении бара "Фарадей". Ящиком для голосования служил прозрачный бокс для еды, в котором проделали отверстие для бюллетеней. После голосования и подсчета голосов оригиналы документов перевели в конверты и опечатали их. По случаю эти документы передадут в ЦИК.

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