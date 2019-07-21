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Espreso.tvВыборы 2019На 16 зарубежных участках завершилось голосование

На 16 зарубежных участках завершилось голосование


фото: ukrinform.ua
Центральная избирательная комиссия сообщила, что на 16 из 102 заграничных избирательных участков завершилось голосование на парламентских выборах

Об этом заявила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая, сообщает "Укринформ" .

"По состоянию на 18.00 процесс голосования завершился уже на 15 избирательных участках", - сказала Бернацкая.

По словам секретаря ЦИК, первым завершилось голосование в 13.00 по Киеву на участке в Канберре (Австралия), где с 1741 избирателя проголосовали лишь 57.

Также Бернацкая сообщила, что на участке в Южной Корее среди 240 избирателей в списках проголосовали 66, а в Японии с 528 проголосовали 107 избирателей.

В 18.30 по киевскому времени завершилось голосование и закроется участок в посольстве Украины в Иране, в 19.00 - в Азербайджане, Армении, Грузии и ОАЭ.

"Процесс голосования в заграничном избирательном округе завершится в 6:00 утра 22 июля на избирательном участке в генеральном консульстве Украины в Сан-Франциско", - сказала секретарь ЦИК.

Всего было создано 102 зарубежных избирательных участков в 72 странах мира.

 

 

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