На 16 зарубежных участках завершилось голосование
Об этом заявила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая, сообщает "Укринформ" .
"По состоянию на 18.00 процесс голосования завершился уже на 15 избирательных участках", - сказала Бернацкая.
По словам секретаря ЦИК, первым завершилось голосование в 13.00 по Киеву на участке в Канберре (Австралия), где с 1741 избирателя проголосовали лишь 57.
Также Бернацкая сообщила, что на участке в Южной Корее среди 240 избирателей в списках проголосовали 66, а в Японии с 528 проголосовали 107 избирателей.
В 18.30 по киевскому времени завершилось голосование и закроется участок в посольстве Украины в Иране, в 19.00 - в Азербайджане, Армении, Грузии и ОАЭ.
"Процесс голосования в заграничном избирательном округе завершится в 6:00 утра 22 июля на избирательном участке в генеральном консульстве Украины в Сан-Франциско", - сказала секретарь ЦИК.
Всего было создано 102 зарубежных избирательных участков в 72 странах мира.
- Напомним, 21 июля на Антарктиде завершилось голосование на парламентских выборах на спецучастке на станции "Академик Вернадский".
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