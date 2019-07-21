Кучма на выборах в ВР проголосовал за "новые силы"

21 июля, 2019, 15:53

Экс-президент Украины Леонид Кучма проголосовал на парламентских выборах и заявил, что отдал свой голос за "новые силы"

Об этом сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер в facebook.

Об этом Кучма сказал журналистам на выходе из избирательного участка.

"Конечно, я проголосовал за новые силы, за наш народ, способный на огромные свершения. Он это доказывал не раз. В сегодняшней ситуации народ должен быть более жестким к власти, спрашивать обязательно за те обещания, которые они давали на избирательной кампании" , - сказал Кучма.

Также бывший президент назвал приоритетные задачи нового состава парламента.

"Я думаю, что главный приоритет, как сказал президент в своей речи в парламенте - мир. Стране нужен мир. Ведь мы все хорошо понимаем: никакие инвестиции из-за рубежа не придут, когда война продолжается в Украине. Чтобы люди жили в покое , чтобы не гибли наши ребята на Донбассе. Надеюсь, что президент Украины Владимир Александрович Зеленский в послании к парламенту после избрания даст четкий стратегический план развития Украины. Мы сегодня его не имеем, поэтому хотелось бы видеть, что действительно есть такой план, кардинальный, с всех проблем, которые сегодня в Укр аини существуют, а потом смотреть, как он выполняется. Поэтому есть надежда ", - отметил Кучма.