Гройсман в Виннице проголосовал на выборах в Верховную Раду
Об этом Гройсман написал в twitter.
На избирательный участок премьер-министр пришел вместе с женой и, по его словам, отдал голос за будущее государства.
"Вместе с супругой проголосовали на досрочных выборах в парламент. Важно, чтобы каждые выборы приносили не просто надежду, а надежды, которые затем реализуются, и люди получат то, за что голосовали. Я сделал верный выбор - за будущее и успех Украины", - написал Гройсман.
Вместе с супругой проголосовали на досрочных выборах в парламент. Важно, чтобы каждые выборы приносили не просто надежду, а надежды, которые затем реализуются, и люди получат то, за что голосовали. Я сделал верный выбор - за будущее и успех Украины. pic.twitter.com/gswLrEl7ki- Volodymyr Groysman (@VGroysman) 21 июля 2019
- Напомним, сегодня, 21 июля, украинцы досрочно выбирают Верховную Раду IX созыва.
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