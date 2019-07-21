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Espreso.tvВыборы 2019Гройсман в Виннице проголосовал на выборах в Верховную Раду

Гройсман в Виннице проголосовал на выборах в Верховную Раду


фото: twitter
Премьер-минстр Украины Владимир Гройсман в Виннице проголосовал на парламентских выборах

Об этом Гройсман написал в twitter.

На избирательный участок премьер-министр пришел вместе с женой и, по его словам, отдал голос за будущее государства.

"Вместе с супругой проголосовали на досрочных выборах в парламент. Важно, чтобы каждые выборы приносили не просто надежду, а надежды, которые затем реализуются, и люди получат то, за что голосовали. Я сделал верный выбор - за будущее и успех Украины", - написал Гройсман.

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