Это бред: Вакарчук прокомментировал слухи о намерении отказаться от мандата
21 июля, 2019, 15:22
Лидер партии "Голос" опроверг информацию о том, что он откажется от мандата, если его политсила пройдет в Раду
Об этом он сказал журналистам, передает "Укринформ".
"Эти слухи - это бред", - сказал Вакарчук.
Музыкант Святослав Вакарчук осенью 2007 года на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины был избран в парламент по списку блока "Наша Украина - Народная самооборона". В 2008 году Вакарчук сложил депутатские полномочия - по его словам, из-за того, что не хотел работать по старой политической системе и не видел в этом эффективности.
Руководство политической партии "Голос" не дало разрешения на работу в своем пресс-центре представителям телевизионных каналов, близких к куму Путина Виктора Медведчука, а также журналистам телеканала Евгения Мураева
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