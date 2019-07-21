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Espreso.tvОбществоЭто бред: Вакарчук прокомментировал слухи о намерении отказаться от мандата

Это бред: Вакарчук прокомментировал слухи о намерении отказаться от мандата


фото: Reuters
Лидер партии "Голос" опроверг информацию о том, что он откажется от мандата, если его политсила пройдет в Раду

Об этом он сказал журналистам, передает "Укринформ".

"Эти слухи - это бред", - сказал Вакарчук.

Музыкант Святослав Вакарчук осенью 2007 года на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины был избран в парламент по списку блока "Наша Украина - Народная самооборона". В 2008 году Вакарчук сложил депутатские полномочия - по его словам, из-за того, что не хотел работать по старой политической системе и не видел в этом эффективности.

Руководство политической партии "Голос" не дало разрешения на работу в своем пресс-центре представителям телевизионных каналов, близких к куму Путина Виктора Медведчука, а также журналистам телеканала Евгения Мураева

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