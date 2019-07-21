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Espreso.tvОбществоШтаб "Голоса" отказал в аккредитации телеканалам Медведчука и Мураева

Штаб "Голоса" отказал в аккредитации телеканалам Медведчука и Мураева


фото: Reuters
Руководство политической партии "Голоса" не дало разрешения на работу в своем пресс-центре представителям телевизионных каналов, близких к куму Путина Виктору Медведчуку, а также каналу Евгения Мураева

Об этом передает Еспресо.TV .

Речь идет о каналах 112, ZIK, NewsOne и "Наш".

Как отметил руководитель пресс-службы партии "Голос" Ярема Дух, их политсила не имеет дел с теми, кто занимается "откровенной антиукраинской деятельностью".

Кроме того, во время сегодняшнего брифинга на одном из избирательных участков города Киева Вакарчук лично подтвердил данную информацию и объяснил это решение возглавляемой им политсилы.

"Мы не сотрудничаем с телеканалами, которые принадлежат людям, которые работают против Украины", - подчеркнул глава "Голоса".

 

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