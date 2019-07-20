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Espreso.tvОбществоВ МИД назвали причину обострения отношений с Венгрией

В МИД назвали причину обострения отношений с Венгрией


фото: ukrinform.ua
Временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Егор Божок назвал причину обострения в отношениях между Украиной и Венгрией

Об этом сообщает "Голос Америки".

Егор Божок считает причиной обострения в отношениях Киева и Будапешта политику венгерского премьера Виктора Орбана. По его словам, обострение в отношениях между странами связано с политикой венгерского ирредентизма, так называемого воссоединения территорий, продвигаемой Орбаном и его соратниками.

"Ключевым расхождением между Киевом и Будапештом сейчас является то, что мы называем тех, кто живет в Закарпатской области гражданами Украины венгерского происхождения, а Будапешт считает их венграми, которые живут на территории Закарпатья. И здесь я подчеркиваю - Закарпатья, даже не Закарпатской области Украины", - сказал Божок.

По его словам, конечной целью венгерского правительства является создание анклава на территории Украины. Он добавил, что политика Орбана создает проблемы не только в Украине, но и в некоторых странах Евросоюза.

"Это то, чего они добились в Сербии, и чему противодействуют Словакия и Румыния", - сказал Божок.

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