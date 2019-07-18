Сийярто не понимает, почему Украина так негативно реагирует на венгерскую агитацию на Закарпатье
Об этом сообщает "Голос Америки".
Глава МИД Венгрии считает вполне естественным участие иностранных политиков в агитации.
"Знаете, если любой лидер соседней страны приедет в Венгрию, чтобы встретиться со своим меньшинством на нашей территории, мы будем рады. Никаких нареканий", - заявил министр.
Также он добавил, что Венгрия не будет против, если украинские политики будут открыто агитировать за венгерских политиков.
"Мы считаем это естественным. Сербы не имеют никаких проблем с тем, что я посещаю Сербию в течение предвыборной кампании и вижусь там с венгерским сообществом. Никаких проблем. Румыния не имеет никаких проблем, Словакия не имеет проблем", - отметил Сийярто.
По мнению министра, украинской власти не стоило так негативно реагировать.
"Не думаю, что поощрение венгров принять участие в выборах противоречит интересам самой Украины", - заявил он.
Сийярто также опроверг информацию Министерства иностранных дел Украины о том, что его пригласили сначала в Киев, а затем предлагали поехать в Закарпатье.
"Не было никакого приглашения, это ложь", - заявил он.
- Ранее Министерство иностранных дел Украины обратилось к СБУ и Генпрокуратуре с просьбой инициировать производство по иллюстрации в газете "Карпаталия", которую выдает ОО "Общество венгерской культуры Закарпатья", карты с якобы принадлежностью Венгрии ряда территорий Украины.
Читайте также
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
-
-
-
Читайте также
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
-
-