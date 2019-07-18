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Espreso.tvОбществоСийярто не понимает, почему Украина так негативно реагирует на венгерскую агитацию на Закарпатье

Сийярто не понимает, почему Украина так негативно реагирует на венгерскую агитацию на Закарпатье

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что не понимает, почему Украина так негативно реагирует на визиты венгерских чиновников на Закарпатье накануне внеочередных выборов в Верховную Раду

Об этом сообщает "Голос Америки".

Глава МИД Венгрии считает вполне естественным участие иностранных политиков в агитации.

"Знаете, если любой лидер соседней страны приедет в Венгрию, чтобы встретиться со своим меньшинством на нашей территории, мы будем рады. Никаких нареканий", - заявил министр.

Также он добавил, что Венгрия не будет против, если украинские политики будут открыто агитировать за венгерских политиков.

"Мы считаем это естественным. Сербы не имеют никаких проблем с тем, что я посещаю Сербию в течение предвыборной кампании и вижусь там с венгерским сообществом. Никаких проблем. Румыния не имеет никаких проблем, Словакия не имеет проблем", - отметил Сийярто.

По мнению министра, украинской власти не стоило так негативно реагировать.

"Не думаю, что поощрение венгров принять участие в выборах противоречит интересам самой Украины", - заявил он.

Сийярто также опроверг информацию Министерства иностранных дел Украины о том, что его пригласили сначала в Киев, а затем предлагали поехать в Закарпатье.

"Не было никакого приглашения, это ложь", - заявил он.

  • Ранее Министерство иностранных дел Украины обратилось к СБУ и Генпрокуратуре с просьбой инициировать производство по иллюстрации в газете "Карпаталия", которую выдает ОО "Общество венгерской культуры Закарпатья", карты с якобы принадлежностью Венгрии ряда территорий Украины.
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