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Espreso.tvСпортСвитолина похвастала эффектным платьем на закрытии Одесского кинофестиваля

Свитолина похвастала эффектным платьем на закрытии Одесского кинофестиваля


фото: Instagram
Первая ракетка Украины Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис посетили церемонию закрытия Одесского кинофестиваля

Фото из Одесского театра оперы и балета Свитолина выложила в Instagram.

Читатели Свитолиной и Монфиса выразили восхищение элегантной одеждой украинской теннисистки и ее бойфренда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odessa film festival in beautiful Opera theater

Публикация от GEMS (@gemslife)

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