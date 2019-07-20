Свитолина похвастала эффектным платьем на закрытии Одесского кинофестиваля

20 июля, 2019, 22:00

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис посетили церемонию закрытия Одесского кинофестиваля

Фото из Одесского театра оперы и балета Свитолина выложила в Instagram.

Читатели Свитолиной и Монфиса выразили восхищение элегантной одеждой украинской теннисистки и ее бойфренда.