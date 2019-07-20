Свитолина похвастала эффектным платьем на закрытии Одесского кинофестиваля
20 июля, 2019, 22:00
Первая ракетка Украины Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис посетили церемонию закрытия Одесского кинофестиваля
Фото из Одесского театра оперы и балета Свитолина выложила в Instagram.
Читатели Свитолиной и Монфиса выразили восхищение элегантной одеждой украинской теннисистки и ее бойфренда.
- 19 июля первая ракетка Украины Элина Свитолина вместе с бойфрендом французским теннисистом Гаэль Монфис отдыхает после Уимблдона в Одессе.
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