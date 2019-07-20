"Обращаюсь к каждому". Аваков напомнил, чего нельзя делать на избирательных участках
Об этом рассказывает Еспресо.TV.
"Обращаюсь к каждому. Будьте бдительны. На избирательном участке нельзя:
- приносить на избирательный участок символику партии или кандидата - в том числе приходить на голосование в футболках или бейсболках с символикой;
- голосовать за другого человека;
- выносить бюллетень (неважно - заполненный или нет) за пределы участка;
- показывать кому-либо заполненный бюллетень;
- фотографировать свой или чужой бюллетень;
- опускать в урну более одного (своего!) бюллетеня;
- умышленно портить бюллетень;
- агитировать за партию или кандидата.
Если Вы увидите, что кто-то нарушает эти правила, - немедленно сообщите членам избирательной комиссии.
Если же Вы заметите любые нарушение общественного порядка - обратитесь к полицейскому, который несет дежурство возле ГИК ", - отметил министр.
Так же можно позвонить на горячую линию Ситуационного штаба МВД: 044-254-9756 или отправить сообщение по электронной почте: vybory@mvs.gov.ua
"При безупречной процедуре демократия предполагает законные механизмы корректировки и баланса системы.
Нарушение - открывают путь к хаосу! Поэтому выборы должны быть честными. Это критически важно для страны и для каждого из нас!" - подчеркнул Аваков.
- Как уже сообщалось, сегодня - "день тишины" перед выборами в Верховную Раду.
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко