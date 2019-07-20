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Espreso.tvОбщество"Обращаюсь к каждому". Аваков напомнил, чего нельзя делать на избирательных участках

"Обращаюсь к каждому". Аваков напомнил, чего нельзя делать на избирательных участках

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков перечислил у себя на Facebook, чего завтра, 21 июля 2019 г., следует обязательно избегать во время голосования на досрочных выборах Верховной Рады

Об этом рассказывает Еспресо.TV.

"Обращаюсь к каждому. Будьте бдительны. На избирательном участке нельзя:

  • приносить на избирательный участок символику партии или кандидата - в том числе приходить на голосование в футболках или бейсболках с символикой;
  • голосовать за другого человека;
  • выносить бюллетень (неважно - заполненный или нет) за пределы участка;
  • показывать кому-либо заполненный бюллетень;
  • фотографировать свой или чужой бюллетень;
  • опускать в урну более одного (своего!) бюллетеня;
  • умышленно портить бюллетень;
  • агитировать за партию или кандидата.

Если Вы увидите, что кто-то нарушает эти правила, - немедленно сообщите членам избирательной комиссии.

Если же Вы заметите любые нарушение общественного порядка - обратитесь к полицейскому, который несет дежурство возле ГИК ", - отметил министр.

Так же можно позвонить на горячую линию Ситуационного штаба МВД: 044-254-9756 или отправить сообщение по электронной почте: vybory@mvs.gov.ua

"При безупречной процедуре демократия предполагает законные механизмы корректировки и баланса системы.

Нарушение - открывают путь к хаосу! Поэтому выборы должны быть честными. Это критически важно для страны и для каждого из нас!" - подчеркнул Аваков.

  • Как уже сообщалось, сегодня - "день тишины" перед выборами в Верховную Раду.
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