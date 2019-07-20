"Обращаюсь к каждому". Аваков напомнил, чего нельзя делать на избирательных участках

20 июля, 2019, 14:57

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков перечислил у себя на Facebook, чего завтра, 21 июля 2019 г., следует обязательно избегать во время голосования на досрочных выборах Верховной Рады

Об этом рассказывает Еспресо.TV.

"Обращаюсь к каждому. Будьте бдительны. На избирательном участке нельзя:

приносить на избирательный участок символику партии или кандидата - в том числе приходить на голосование в футболках или бейсболках с символикой;

голосовать за другого человека;

выносить бюллетень (неважно - заполненный или нет) за пределы участка;

показывать кому-либо заполненный бюллетень;

фотографировать свой или чужой бюллетень;

опускать в урну более одного (своего!) бюллетеня;

умышленно портить бюллетень;

агитировать за партию или кандидата.

Если Вы увидите, что кто-то нарушает эти правила, - немедленно сообщите членам избирательной комиссии.

Если же Вы заметите любые нарушение общественного порядка - обратитесь к полицейскому, который несет дежурство возле ГИК ", - отметил министр.

Так же можно позвонить на горячую линию Ситуационного штаба МВД: 044-254-9756 или отправить сообщение по электронной почте: vybory@mvs.gov.ua

"При безупречной процедуре демократия предполагает законные механизмы корректировки и баланса системы.

Нарушение - открывают путь к хаосу! Поэтому выборы должны быть честными. Это критически важно для страны и для каждого из нас!" - подчеркнул Аваков.