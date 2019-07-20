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Espreso.tvОбществоПоявились подробности о двух украинских бойцах, убитых российскими снайперами

Появились подробности о двух украинских бойцах, убитых российскими снайперами

19 июля 2019 г., в двадцать четвертой механизированной бригаде имени Короля Даниила погибли два военнослужащих

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу бригады.

Во время инженерного оборудования позиций, солдат Роман Джерелейко потерпел пулевое ранение от рук вражеского снайпера.

Медик, который своевременно прибыл с соседней позиции, квалифицированно оказал ему первую медицинскую помощь. После оповещения по очередному средству связи, на место происшествия сразу прибыли командир роты и командир взвода старшина Александр Бардаль, которые лично начали осуществлять эвакуацию солдата Джерелейко.

В 15 метрах от позиции, при закреплении тяжелораненого на носилках, враг попал во второй раз - на этот раз в командира взвода. Характер ранения был несовместимым с жизнью и в течение минуты времени Саша умер на руках своего командира роты.

Несмотря на продолжение обстрела и опасность, бойцам удалось эвакуировать тяжелораненого солдата Джерелейко. Медики делали все возможное, чтобы спасти бойца, но, к сожалению, большая кровопотеря и характер ранения не дали ему шансов на жизнь и в городской больнице г. Курахово он умер.

Рядовой Джерелейко Роман Васильевич, 04.11.1988 г.р. был родом из города Волочиск на Хмельнитчине.

У него остались мать, отец, а также сын Даниил, 2012 г.р.

Старшина Бардалим Александр Владимирович, 13.02.1986 г.р. - родом из города Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Он был на войне с 2015 года и планировал вернуться на время к семье, которую очень любил и ценил, чтобы отдохнуть.

Однако несмотря на то что до его увольнения из рядов ВСУ оставалось всего 20 дней, он не задумываясь бросился спасать раненого. Как оказалось, ценой собственной жизни.

У него остались жена и сын Денис, 2012 г.р.

"Старшина Бардаль и солдат Джерелейко были достойными воинами Королевской бригады, которые отдали свои жизни за свою страну и погибли как герои", - отмечается в сообщении.

  • Напомним, 19 июля на фронте было с украинской стороны - 2 погибших, , 3 травмированных, с российской - 2 раненых.
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