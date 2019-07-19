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Espreso.tvОбществоЧерти Зеленского. Как имидж "сильной руки" будет играть против Шестого

Черти Зеленского. Как имидж "сильной руки" будет играть против Шестого


фото: president.gov.ua
Экранный Голобородько примеряет на себя усы Лукашенко

После нетленки с участием секретаря Бориспольського горсовета Годунка: "выйди отсюда, разбойник. По-английски. Exit" президента Владимира Зеленского прорвало и иначе с чиновниками разного вида он не общается.

Так, мэру Днепра Филатову был поставлен ультиматум: или 14 сентября торжественное открытие моста, или - заявление на увольнение по собственному желанию.

Глава Запорожья имеет дедлайн до 15 октября, чтобы собственноручно побороть наркотики и амброзию.

А Николаев публично назвали бандитским городом и его чиновников - поголовно бандитами... А если что-то пойдет не так, всегда можно позвонить Баканову в СБУ, чтобы тот проверил "черта"... За две недели почти десять эпизодов сериала "Зеленский против регионального черта".

По ходу инстаграмоподкованный и диджитализованный Зеленский на втором месяце президентства решил вернуться к любимой теме украинсцев - показать сильную руку. Это так ложится на массовое желание мести и расправы над старыми прокисшими политиками "сделаем их вместе", что народ совсем не беспокоит хамство гаранта - более того, они просят кому-нибудь заехать по морде.

Чувство народные можно понять - в глубине души своей наши люди мечтают о том, чтобы быть такими барами и иметь возможность отомстить неугодным им, кто не умеет кланяться или сильно обидел. Это "знай свое место" очень размноженный вирус. Именно поэтому в топах уважения среди сильных руководителей уже много лет неизменно Александр Лукашенко, который умело крутит хвосты коровам и выкручивает при этом мозги какому-то главе Могильовськой области за неубранный навоз. Так и наш рядовой маленький украинец на субсидии и социалке мечтает не о достоинстве для себя самого, а о возможности нахамить тому, кто выше его... Как Бацька. И теперь уже - как наш Шестой.

Зеленский и его "Слуга народа", как показывают финальные замеры трех социологических контор, попали в "десяточку" - людям нужны спектакли по воспитанию. Нужна публичная порка розгами и унижение человеческого достоинства тех, кого в обычной жизни они вынуждены уважать за статус, но мечтают хотя бы кнопку на стул подложить.

Жестких лекций для чиновников Зеленскому хватит для выборов и начального этапа формирования коалиции - дальше любое зрелище требует хлеба и цыбули. Зеленский сейчас так активно оперирует приемом жесткой руки - чаще у профессионального хама Януковича, - что это может сыграть против него. Оскорбленный региональный чиновник никогда не забудет 5 минут публичного позора, он найдет возможность отомстить за обиду. А вот с Зеленского впоследствии спросят и за и.о. председателя ГФС Власова, и за черта Годунка и за мэров нескольких городов, которых избирали горожане и живут они с амборозией очень далеко от ОПГ.

По мимикрией под сильную руку должны обязательно быть сильные решения, но многочисленные интервью ближайшего окружения президента говорят, что и сама команда ЗЕ не осознает, что ехать будет вовсе не в ультрамодной Tesla, а в неуклюжие грузовом БелАЗе. У команды ЗЕ не будет возможности обнулить неудачу президентства возвращением в комедийный жанр.

Впрочем, сам Владимир Александрович одно ожидание оправдывает сполна - он очень быстро учится плохому.

Что достоинство и уважение к человеку не является универсальным правом каждого, а является привилегией, выданной с удостоверением президента.

Что власти, чиновникам, министрам - им всем надо рубить руки и телесно наказывать.

Что коррупция есть лишь во власти, а то, что вырастает она в угрозу из бытовой: ребенка пристроить в детский сад, в медицинский университет за сало поступить - это нет, это личное и неприкосновенное дело людей.

"Сильная рука" Зеленский балансирует, потому что рядом с оценками, что все идиоты, заигрывает с откровенным популизмом - "а давайте отменим коммуналку для тех, кому за 70". Заявление зашло красивое, но я с удовольствием оценю уровень нытья, кто зимой из не особых категорий получит платежку, где и за все надо платить, и за тех, кому за 70.

Сильная рука Зеленского протянется до тех пор, когда надо будет, не дай Бог, наступить на чьи-то личные права или свободу слова, или хотя бы вступить в первое публичное противостояние с таким же харизматичным персонажем.

После медового месяца с народом придет время "не сошлись в быту", а воспользуются этим те, кто системно врагов, и союзников в фарш молол. Это - из старых политиков, и молодежь, PhD по политическому выживанию получила.

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