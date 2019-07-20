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Espreso.tvОбществоНБУ выпустил монету "Пантелеймон Кулиш"

НБУ выпустил монету "Пантелеймон Кулиш"

В Украине с 22 июля вводится в обращение памятная монета, посвященная известному писателю, публицисту, этнографу, историку, литературному критику, переводчику, общественному деятелю Пантелеймону Кулишу

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу НБУ.

На аверсе монеты размещены: вверху слева - малый Государственный герб Украины, под которым надписи: Украина, 2 гривни, 2019 (слева на зеркальном фоне) и логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (внизу).

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Справа - вышитое полотенце и цитата из Кулиша письмо к жене Анне Барвинок: "Совсем другое было бы дело, если бы мы едиными устами и единым сердцем трудились над пробуждением общественно-национального сознания в Украине".

На реверсе монеты изображен портрет Кулиша, годы его жизни, а также буквы алфавита.

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