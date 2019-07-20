На Житомирщине члены избирательной комиссии испортили 717 бюллетеней

20 июля, 2019, 19:13

Члены участковой избирательной комиссии в Новограде-Волынском Житомирской испортили 717 бюллетеней

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА .

В одномандатном избирательном округе №65 в Новоград-Волынском Житомирской области члены участковой избирательной комиссии №181323 испортили 717 бюллетеней. Штамп "выбыл" поставили не напротив фамилии кандидата, который отказался баллотироваться, а напротив другого участника парламентских выборов.

Об этом заявил наблюдатель ОПОРЫ Дмитрий Клименко.

"Председатель комиссии говорит, что это человеческий фактор, просто по памяти поставили штамп "выбыл" не на того кандидата. 717 бюллетеней были проштампованы. Они вызвали полицию. Сегодня изготавливают новые бюллетени", - рассказал Клименко.

Председатель УИК рассказал, что такая ситуация произошла механически.

"Есть такой случай. Проблема чисто механическая, дело в том, что нам дали образец, а он был не полным списком, там было выделено только три человека и посредине трех человек была печать "выбыл". И мы внимательно до конца не дочитали это организационное письмо, поскольку всех кандидатов в депутаты там не было", - рассказал председатель УИК,

Окружная избирательная комиссия написала обращение в ЦИК и ждет новых бюллетени.

В полиции информацию о событии подтвердили.