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Espreso.tvМирВ посольстве Украины в Индии испортили все избирательные бюллетени, - СМИ

В посольстве Украины в Индии испортили все избирательные бюллетени, - СМИ


фото: wz.lviv.ua
В посольстве Украины в Индии испортили все избирательные бюллетени для голосования на парламентских выборах

Об этом сообщает LB.ua .

Бюллетени испорчены из-за того, что на расположенный в посольстве избирательный участок передали печати по выборам президента, которые состоялись весной.

Об этом издание сообщает со ссылкой на письмо МИД, который получили все посольства Украины за рубежом.

Министерство иностранных дел предупредило посольства о недопустимости передачи избирательным участкам по выборам депутатов в парламент печатей по выборам президента. Эти печати должны были вернуть в МИД сразу после президентских выборов.

В МИД сообщили, что подобные безответственные действия посольства в Индии уже привели к порче всех бюллетеней и угрозы срыва голосования 21 июля.

В МИД напомнили, что послы несут персональную ответственность за срыв подготовки к голосованию.

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