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Espreso.tvСпортЗинченко сыграл в футбол на небоскребе в Шанхае

Зинченко сыграл в футбол на небоскребе в Шанхае


фото: twitter
Украинский футболист Александр Зинченко принял участие в презентации новой формы "Манчестер Сити" на небоскребе в Шанхае

Видео презентации трех комплектов формы, в которой английский клуб будет выступать в новом сезоне "Манчестер Сити" выложил в Instagram.

Сейчас Зинченко с "Манчестер Сити" находится в турне в Китае, где принимает участие в турнире Premier League Asia Trophy-2019.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extreme sightseeing In Shanghai! . #mancity

Публикация от Manchester City (@mancity)

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