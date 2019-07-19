Зинченко сыграл в футбол на небоскребе в Шанхае
19 июля, 2019, 17:21
Украинский футболист Александр Зинченко принял участие в презентации новой формы "Манчестер Сити" на небоскребе в Шанхае
Видео презентации трех комплектов формы, в которой английский клуб будет выступать в новом сезоне "Манчестер Сити" выложил в Instagram.
Сейчас Зинченко с "Манчестер Сити" находится в турне в Китае, где принимает участие в турнире Premier League Asia Trophy-2019.
- 17 июля "Манчестер Сити" с Александром Зинченко в составе переиграл "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко на предсезонном турнире в Китае.
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