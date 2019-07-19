Зинченко очень хорошо сыграл левого защитника, - конкурент украинском

19 июля, 2019, 10:31

Новичок "Манчестер Сити" Анхелиньо рассказал о конкуренции с украинцем Александром Зинченко

Слова футболиста приводит Daily Mail .

"Моя главная цель - получить как можно больше минут на поле. Зинченко очень хорошо играл на этой позиции, поэтому он выступает на ней и сейчас. Я всегда хотел вернуться в клуб, вот это и произошло. В моем контракте было указано, что я должен вернуться, поэтому должен был провести хороший сезон. Не ожидал, что удастся вернуться, но ждал звонка. Думаю, я стал лучше. Я не тот игрок, каким был раньше. Прошлый сезон в ПСВ был хорошим, надеюсь, смогу провести этот так же и в "Манчестер Сити". Лига чемпионов была потрясающей, мне она нужна была для опыта. Мне нравится играть в футбол типа "Сити". С ПСВ мы большую часть времени доминировали в атаке, именно так я люблю играть", - сказал Анхелиньо.

В прошлом сезоне 22-летний Анхелиньо провел 34 матча в чемпионате Нидерландов, отметившись одним голом и 10 голевыми передачами.