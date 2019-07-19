Задержали банду, которая подорвала банкомат в Днепропетровской области
Об этом сообщил Аброськин в заметке на Facebook.
"Суд Запорожской области два дня назад лидера этих гадов за ограбление банка освободил из-под стражи за символический залог 80 тыс. гривен.
"Уже сегодня ночью в Днепропетровской области он со своей бандой путем подрыва ограбил банкомат", - написал Аброськин.
По словам Аброськина, благодаря профессиональным действиям криминальной полиции Днепра ночью их еще раз задержали.
В полиции отметили, что около 3 ночи мужчины проникли в магазин в г. Новомосковск, где взорвали банкомат и похитили более полумиллиона гривен. Когда воры начали двигаться в сторону г. Запорожье, их задержали сотрудники управления уголовного розыска и Новомосковского отдела полиции.
Сейчас всех трех мужчин обоснованно подозревают в совершении ряда эпизодов краж денег из банкоматов в Днепре и области. Общая сумма нанесенного финансовым учреждениям ущерба составляет более 5 млн гривен.
- Напомним, 19 июля в Харькове и пригороде неизвестные взорвали банкоматы.
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