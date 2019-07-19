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Espreso.tvОбществоЗадержали банду, которая подорвала банкомат в Днепропетровской области

Задержали банду, которая подорвала банкомат в Днепропетровской области


фото: facebook
Первый заместитель главы в Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин осудил действия Запорожского суда, освободившего из-под стражи под залог 80 тыс. грн банду, которая ограбила банк, а через два дня после освобождения подорвала банкомат

Об этом сообщил Аброськин в заметке на Facebook.

"Суд Запорожской области два дня назад лидера этих гадов за ограбление банка освободил из-под стражи за символический залог 80 тыс. гривен.

"Уже сегодня ночью в Днепропетровской области он со своей бандой путем подрыва ограбил банкомат", - написал Аброськин.

По словам Аброськина, благодаря профессиональным действиям криминальной полиции Днепра ночью их еще раз задержали.

В полиции отметили, что около 3 ночи мужчины проникли в магазин в г. Новомосковск, где взорвали банкомат и похитили более полумиллиона гривен. Когда воры начали двигаться в сторону г. Запорожье, их задержали сотрудники управления уголовного розыска и Новомосковского отдела полиции.

Сейчас всех трех мужчин обоснованно подозревают в совершении ряда эпизодов краж денег из банкоматов в Днепре и области. Общая сумма нанесенного финансовым учреждениям ущерба составляет более 5 млн гривен.

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