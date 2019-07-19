В Харькове и пригороде неизвестные взорвали банкоматы

19 июля, 2019, 13:22

В ночь на 19 июля в Харькове и в городе Люботин неизвестные взорвали банкоматы

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Информация о взрывах банкоматов поступила в 3:40 - в Киевский отдела полиции и в 4:20 - в полицию Люботина. В Харькове взорвали банкомат по ул. Вальтера, в Люботине - по ул. Шевченко.

Банкоматы взорвали одинаковым способом - путем детонации неизвестного вещества внутри сейфового отсека банкомата. Сейчас устанавливается сумма похищенных средств.