Известный футбольный комментатор Вацко уволился с канала Ахметова

19 июля, 2019, 12:08

Известный украинский комментатор Виктор Вацко уволился с телеканалов "Футбол 1/2", принадлежащих Ринату Ахметову

Об этом сообщил директор телеканалов "Футбол 1/2" Александр Денисов.

"Виктор Вацко покидает телеканалы "Футбол", он принял решение полностью сосредоточиться на собственных проектах. Витя, я благодарен тебе за все, ты сделал весомый вклад в развитие каналов "Футбол". Мы проработали бок о бок много лет, и я с уверенностью могу сказать - это было незабываемое время", - написал Денисов.

Вацко работал на телеканалах "Футбол 1/2" с 2010-го до 2019-го года. Сейчас журналист активно развивает собственный YouTube-канал, на котором выходят несколько проектов.