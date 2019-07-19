Известный футбольный комментатор Вацко уволился с канала Ахметова
Об этом сообщил директор телеканалов "Футбол 1/2" Александр Денисов.
"Виктор Вацко покидает телеканалы "Футбол", он принял решение полностью сосредоточиться на собственных проектах. Витя, я благодарен тебе за все, ты сделал весомый вклад в развитие каналов "Футбол". Мы проработали бок о бок много лет, и я с уверенностью могу сказать - это было незабываемое время", - написал Денисов.
Вацко работал на телеканалах "Футбол 1/2" с 2010-го до 2019-го года. Сейчас журналист активно развивает собственный YouTube-канал, на котором выходят несколько проектов.
Друзья, Виктор Вацко покидает телеканалы Футбол, он принял решение полностью сосредоточиться на собственных проектах. Витя, я благодарен тебе за всё, ты внёс весомый вклад в развитие каналов Футбол. @ v.vatsko, мы проработала плечом к плечу много лет, и я с уверенностью могу сказать - это было незабываемое время! Я не думаю, что стоит говорить что-то в Прощание, мы остаёмся рядом, да и мало ли, что там в будущем. В любом случае, я верю, что у тебя все получится. До свидания, Друг! #footballuatv # великийфутбол
- Напомним, 17 июля комментатор Денис Босянок рассказал, что тот, кто работает на русском языке, не является украинским журналистом.
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