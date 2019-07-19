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Espreso.tvСпортИзвестный футбольный комментатор Вацко уволился с канала Ахметова

Известный футбольный комментатор Вацко уволился с канала Ахметова


фото: facebook
Известный украинский комментатор Виктор Вацко уволился с телеканалов "Футбол 1/2", принадлежащих Ринату Ахметову

Об этом сообщил директор телеканалов "Футбол 1/2" Александр Денисов.

"Виктор Вацко покидает телеканалы "Футбол", он принял решение полностью сосредоточиться на собственных проектах. Витя, я благодарен тебе за все, ты сделал весомый вклад в развитие каналов "Футбол". Мы проработали бок о бок много лет, и я с уверенностью могу сказать - это было незабываемое время", - написал Денисов.

Вацко работал на телеканалах "Футбол 1/2" с 2010-го до 2019-го года. Сейчас журналист активно развивает собственный YouTube-канал, на котором выходят несколько проектов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья, Виктор Вацко покидает телеканалы Футбол, он принял решение полностью сосредоточиться на собственных проектах. Витя, я благодарен тебе за всё, ты внёс весомый вклад в развитие каналов Футбол. @ v.vatsko, мы проработала плечом к плечу много лет, и я с уверенностью могу сказать - это было незабываемое время! Я не думаю, что стоит говорить что-то в Прощание, мы остаёмся рядом, да и мало ли, что там в будущем. В любом случае, я верю, что у тебя все получится. До свидания, Друг! #footballuatv # великийфутбол

Публикация от Александр Денисов (@alexander_denysov_)

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