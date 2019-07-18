Тот, кто работает на ка***ском языке не является украинским журналистом, - комментатор Босянок

18 июля, 2019, 11:21

Комментатор Денис Босянок рассказал, что тот, кто работает на ка***ском языке, не является украинским журналистом

Слова Босянка передает "Трибуна" .

"Настоящий украинский журналист - тот, кто работает на украинском языке. Только так. Ибо тот, кто работает на кац**ском языке, он уже не является украинским журналистом. У меня были такие преподаватели на факультете журналистики, которые, слава богу, мне объяснили, насколько важно работать и жить на родном языке. Потому что я не понимаю, как можно выдавать себя за украинского журналиста и работать на другом языке. Это уже не украинская журналистика для меня.

На русском говорит половина украинцев? Так случилось, к сожалению. Страну изнасиловали так, что забыли украинский язык. Это беда, трагедия этой страны. Да, у меня мама была русскоязычная. Но где-то после вступлению на журфак я отказался от русского в общении. Хотя я и раньше не разговаривал на чистом русском. Мало кто вообще на нем говорит правильно.

Меня очень перевернул мой родной факультет журналистики. Тем более, я вырос на юге Украины, где с украинский беда. Там мало этнических украинцев. Хотя мама сначала возмущалась моему выбору. В свидетельстве у меня указана национальность "русский", а я потом в паспорте и военном билете написал, что я украинец ", - сказал Босянок.