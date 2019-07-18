//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортТот, кто работает на ка***ском языке не является украинским журналистом, - комментатор Босянок

Тот, кто работает на ка***ском языке не является украинским журналистом, - комментатор Босянок


фото: tribuna.com
Комментатор Денис Босянок рассказал, что тот, кто работает на ка***ском языке, не является украинским журналистом

Слова Босянка передает "Трибуна" .

"Настоящий украинский журналист - тот, кто работает на украинском языке. Только так. Ибо тот, кто работает на кац**ском языке, он уже не является украинским журналистом. У меня были такие преподаватели на факультете журналистики, которые, слава богу, мне объяснили, насколько важно работать и жить на родном языке. Потому что я не понимаю, как можно выдавать себя за украинского журналиста и работать на другом языке. Это уже не украинская журналистика для меня.

На русском говорит половина украинцев? Так случилось, к сожалению. Страну изнасиловали так, что забыли украинский язык. Это беда, трагедия этой страны. Да, у меня мама была русскоязычная. Но где-то после вступлению на журфак я отказался от русского в общении. Хотя я и раньше не разговаривал на чистом русском. Мало кто вообще на нем говорит правильно.

Меня очень перевернул мой родной факультет журналистики. Тем более, я вырос на юге Украины, где с украинский беда. Там мало этнических украинцев. Хотя мама сначала возмущалась моему выбору. В свидетельстве у меня указана национальность "русский", а я потом в паспорте и военном билете написал, что я украинец ", - сказал Босянок.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 июля, 2019 четверг

больше новостей

18 июля, 2019 четверг

17 июля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать