Водитель уснул за рулем: в Мексике перевернулся экскурсионный автобус, 15 погибших

19 июля, 2019, 08:28

Автобус направлялся на пляжный курорт Гуябитос

Об этом пишет издание El Heraldo.

Отмечается, что в автобусе ехало 45 пассажиров. Сначала автобус врезался в дерево, а затем уже перевернулся.

По предварительной информации, водитель уснул за рулем. Сейчас он арестован.

Среди погибших дети, подростки и взрослые. Пострадавших, среди которых также есть несовершеннолетние, госпитализировали.