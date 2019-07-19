Водитель уснул за рулем: в Мексике перевернулся экскурсионный автобус, 15 погибших
19 июля, 2019, 08:28
Автобус направлялся на пляжный курорт Гуябитос
Об этом пишет издание El Heraldo.
Отмечается, что в автобусе ехало 45 пассажиров. Сначала автобус врезался в дерево, а затем уже перевернулся.
По предварительной информации, водитель уснул за рулем. Сейчас он арестован.
Среди погибших дети, подростки и взрослые. Пострадавших, среди которых также есть несовершеннолетние, госпитализировали.
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