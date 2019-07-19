В Винницкой области откроют производство против псевдокандидата от "Слуги народа"
19 июля, 2019, 21:00
В Винницкой области кандидат в народные депутаты Светлана Лутковская предоставляла недостоверную информацию гражданам, позиционируя себя представителем политической силы "Слуга народа"
Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Винницкой области.
Проведенной проверкой полицейские установили, что этот кандидат в депутаты Верховной Рады распространяет информацию, не соответствующую действительности, вводя в заблуждение избирателей. Поскольку она не имеет отношения к политической партии "Слуга народа".
Сейчас полицейские проводят мероприятия по фиксации правонарушения.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ст.157 УК Украины (препятствование осуществлению избирательного права). Все обстоятельства будут выяснены в ходе следствия.
- В Белой Церкви Киевской области полиция опломбировала билборды кандидата в народные депутаты Ярослава Яременко, где он представлял себя главой ГО "Слуга народа".
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