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Espreso.tvОбществоВ Винницкой области откроют производство против псевдокандидата от "Слуги народа"

В Винницкой области откроют производство против псевдокандидата от "Слуги народа"

В Винницкой области кандидат в народные депутаты Светлана Лутковская предоставляла недостоверную информацию гражданам, позиционируя себя представителем политической силы "Слуга народа"

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Винницкой области.

Проведенной проверкой полицейские установили, что этот кандидат в депутаты Верховной Рады распространяет информацию, не соответствующую действительности, вводя в заблуждение избирателей. Поскольку она не имеет отношения к политической партии "Слуга народа".

Сейчас полицейские проводят мероприятия по фиксации правонарушения.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ст.157 УК Украины (препятствование осуществлению избирательного права). Все обстоятельства будут выяснены в ходе следствия.

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