//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Белой Церкви полиция опломбировала билборды кандидата-клона "Слуги народа"

В Белой Церкви полиция опломбировала билборды кандидата-клона "Слуги народа"

В Белой Церкви Киевской области полиция опломбировала билборды кандидата в народные депутаты Ярослава Яременко, где он представляет себя главой ГО "Слуга народа"

Об этом сообщается на сайте "Опоры" .

Кандидат от "Слуги народа" Юрий Нестерчук заявил в полицию на кандидата-самовыдвиженца, мол, тот использует в агитации символику подобную вышеназванной партии. Поэтому полиция опломбировала борды кандидата в качестве вещественных доказательств. Между тем, сам Яременко не является членом или кандидатом от этой партии.

14 июля полиция Белой Церкви заклеила черной пленкой 17 агитационных билбордов в пользу кандидата Яременко, расположенных в городе. На каждом из них правоохранители оставили сообщение о том, что данные объекты являются вещественными доказательствами в уголовном производстве по ч. 1 ст. 157 Уголовного Кодекса Украины.

В ответ на это Яременко написал жалобу в Центральную избирательную комиссию и окружную избирательную комиссию 90-го ПО, где отмечает, что такие действия полиции направлены в пользу одного из кандидатов и являются вмешательством в избирательный процесс.

15 июля окружная избирательная комиссия провела заседание, на котором рассматривали жалобу. В связи с обращением, члены комиссии приняли решение обратиться в Генеральную прокуратуру Украины и Государственное Бюро расследований.

null

null

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 июля, 2019 среда

больше новостей

17 июля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать