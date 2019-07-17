В Белой Церкви полиция опломбировала билборды кандидата-клона "Слуги народа"

17 июля, 2019, 19:33

В Белой Церкви Киевской области полиция опломбировала билборды кандидата в народные депутаты Ярослава Яременко, где он представляет себя главой ГО "Слуга народа"

Об этом сообщается на сайте "Опоры" .

Кандидат от "Слуги народа" Юрий Нестерчук заявил в полицию на кандидата-самовыдвиженца, мол, тот использует в агитации символику подобную вышеназванной партии. Поэтому полиция опломбировала борды кандидата в качестве вещественных доказательств. Между тем, сам Яременко не является членом или кандидатом от этой партии.

14 июля полиция Белой Церкви заклеила черной пленкой 17 агитационных билбордов в пользу кандидата Яременко, расположенных в городе. На каждом из них правоохранители оставили сообщение о том, что данные объекты являются вещественными доказательствами в уголовном производстве по ч. 1 ст. 157 Уголовного Кодекса Украины.

В ответ на это Яременко написал жалобу в Центральную избирательную комиссию и окружную избирательную комиссию 90-го ПО, где отмечает, что такие действия полиции направлены в пользу одного из кандидатов и являются вмешательством в избирательный процесс.

15 июля окружная избирательная комиссия провела заседание, на котором рассматривали жалобу. В связи с обращением, члены комиссии приняли решение обратиться в Генеральную прокуратуру Украины и Государственное Бюро расследований.