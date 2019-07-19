В Турции разбился микроавтобус с мигрантами: 16 погибших

19 июля, 2019, 10:28

В Турции, в провинции Ван перевернулся автобус с нелегальными мигрантами, в результате чего 16 человек погибли, еще 51 - пострадал

Как сообщает Anadolu, ДТП произошло на шоссе Ван–Озалп. Водитель не справился с управлением, и микроавтобус вылетел с дороги в овраг.

Все пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По словам губернатора провинции Ван Мехмета Эмина Билмеза, среди погибших есть женщины и дети.

Отмечается, что автобус был рассчитан на 17-18 пассажиров, а в момент ДТП в нем было 67 человек.

Напомним, 16 человек погибли на западе Венесуэлы в результате опрокидывания автобуса в середине июня.