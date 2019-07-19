В Турции разбился микроавтобус с мигрантами: 16 погибших
19 июля, 2019, 10:28
В Турции, в провинции Ван перевернулся автобус с нелегальными мигрантами, в результате чего 16 человек погибли, еще 51 - пострадал
Как сообщает Anadolu, ДТП произошло на шоссе Ван–Озалп. Водитель не справился с управлением, и микроавтобус вылетел с дороги в овраг.
Все пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
По словам губернатора провинции Ван Мехмета Эмина Билмеза, среди погибших есть женщины и дети.
Отмечается, что автобус был рассчитан на 17-18 пассажиров, а в момент ДТП в нем было 67 человек.
Напомним, 16 человек погибли на западе Венесуэлы в результате опрокидывания автобуса в середине июня.
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко