В Венесуэле разбился автобус, 16 человек погибли
17 июня, 2019, 08:32
Пассажирский автобус перевернулся в штате Сулия на западе Венесуэлы, 16 человек погибли, еще 30 - получили ранения
Об этом сообщает 20 minutos.
Автобус компании Expresos Jáuregui перевернулся примерно за 630 километров к юго-западу от Каракаса, между городами Сан-Кристобаль и столицей штата Сулия Маракайбо.
Известно, что среди погибших девять женщин и семеро мужчин.
Причина аварии пока не сообщается. Но по словам свидетелей, автобус двигался на слишком высокой скорости, и водитель, вероятно, не смог справиться с управлением.
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