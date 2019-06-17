В Венесуэле разбился автобус, 16 человек погибли

17 июня, 2019, 08:32

Пассажирский автобус перевернулся в штате Сулия на западе Венесуэлы, 16 человек погибли, еще 30 - получили ранения

Об этом сообщает 20 minutos.

Автобус компании Expresos Jáuregui перевернулся примерно за 630 километров к юго-западу от Каракаса, между городами Сан-Кристобаль и столицей штата Сулия Маракайбо.

Известно, что среди погибших девять женщин и семеро мужчин.

Причина аварии пока не сообщается. Но по словам свидетелей, автобус двигался на слишком высокой скорости, и водитель, вероятно, не смог справиться с управлением.