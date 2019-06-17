//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Венесуэле разбился автобус, 16 человек погибли

В Венесуэле разбился автобус, 16 человек погибли

Пассажирский автобус перевернулся в штате Сулия на западе Венесуэлы, 16 человек погибли, еще 30 - получили ранения

Об этом сообщает 20 minutos.

Автобус компании Expresos Jáuregui перевернулся примерно за 630 километров к юго-западу от Каракаса, между городами Сан-Кристобаль и столицей штата Сулия Маракайбо.

Известно, что среди погибших девять женщин и семеро мужчин.

Причина аварии пока не сообщается. Но по словам свидетелей, автобус двигался на слишком высокой скорости, и водитель, вероятно, не смог справиться с управлением.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 июня, 2019 понедельник

16 июня, 2019 воскресенье

больше новостей

17 июня, 2019 понедельник

16 июня, 2019 воскресенье

15 июня, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать