//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКриминалВ Киеве взорвали банкомат в отделении ПриватБанка

В Киеве взорвали банкомат в отделении ПриватБанка

В Киеве произошла попытка ограбления одного из отделений банка

Об этом сообщают Вартови. Еспресо.

На Лесном массиве столицы по адресу ул. Кубанской Украины, 29 трое неизвестных взорвали банкомат в одном из отделений ПриватБанка. Удалось обналичить, пока неизвестно.

После совершения преступления злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. На месте происшествия работают взрыво-техническая лаборатория и следователи, которые выясняют все обстоятельства инцидента.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

29 мая, 2019 среда

28 мая, 2019 вторник

больше новостей

29 мая, 2019 среда

28 мая, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать