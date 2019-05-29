В Киеве взорвали банкомат в отделении ПриватБанка

29 мая, 2019, 07:19

В Киеве произошла попытка ограбления одного из отделений банка

Об этом сообщают Вартови. Еспресо.

На Лесном массиве столицы по адресу ул. Кубанской Украины, 29 трое неизвестных взорвали банкомат в одном из отделений ПриватБанка. Удалось обналичить, пока неизвестно.

После совершения преступления злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. На месте происшествия работают взрыво-техническая лаборатория и следователи, которые выясняют все обстоятельства инцидента.