В Киеве взорвали банкомат в отделении ПриватБанка
29 мая, 2019, 07:19
В Киеве произошла попытка ограбления одного из отделений банка
Об этом сообщают Вартови. Еспресо.
На Лесном массиве столицы по адресу ул. Кубанской Украины, 29 трое неизвестных взорвали банкомат в одном из отделений ПриватБанка. Удалось обналичить, пока неизвестно.
После совершения преступления злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. На месте происшествия работают взрыво-техническая лаборатория и следователи, которые выясняют все обстоятельства инцидента.
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