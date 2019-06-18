Украинка Харлан выиграла чемпионат Европы по фехтованию
18 июня, 2019, 08:23
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан стала победительницей чемпионата Европы в Дюссельдорфе
Об этом сообщает "Трибуна".
В финале украинка Ольга Харлан победила Манон Брюне из Франции со счетом 15:12. В полуфинальной встрече Харлан оказалась сильнее венгерки Анны Мартон 15:10.
Это восьмое общее и шестое личное золото чемпионатов Европы для украинки. Последний раз она брала золото ЧЕ 5 лет назад - в 2014-м. Всего в активе Харлан 20 медалей чемпионатов Европы (8 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых).
- 13 мая Ольга Харлан в составе сборной Украины получила серебро на Кубке мира по фехтованию.
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