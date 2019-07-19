Определился соперник "Зари" в квалификации Лиги Европы

19 июля, 2019, 08:35

Стал известен соперник "Зари" во втором квалификационном раунде Лиги Европы сезона 2019/20

Об этом сообщает "Трибуна".

Во 2-м раунде квалификации ЛЕ луганчане сыграют против "Будучности" из Черногории, которая по сумме двух матчей в первом раунде отбора прошла "Нарву Транс" (2:0, 4:1). Встречи второго раунда квалификации пройдут 25 июля и 1 августа.

Будущий соперник луганского клуба в прошлом сезоне стал вторым в турнирной таблице чемпионата Черногории и выиграл Кубок страны.