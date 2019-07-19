Определился соперник "Зари" в квалификации Лиги Европы
19 июля, 2019, 08:35
Стал известен соперник "Зари" во втором квалификационном раунде Лиги Европы сезона 2019/20
Об этом сообщает "Трибуна".
Во 2-м раунде квалификации ЛЕ луганчане сыграют против "Будучности" из Черногории, которая по сумме двух матчей в первом раунде отбора прошла "Нарву Транс" (2:0, 4:1). Встречи второго раунда квалификации пройдут 25 июля и 1 августа.
Будущий соперник луганского клуба в прошлом сезоне стал вторым в турнирной таблице чемпионата Черногории и выиграл Кубок страны.
- 17 июля луганская "Заря" заключила соглашение с эксполузащитником немецкого "Байера" Владленом Юрченко.
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